ضبط 40 قطعة سلاح وتنفيذ 1266 حكما قضائيا بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبة، استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والمتاجرين فيها، وكذلك حائزى المواد المخدرة والهاربين من أحكام قضائية، وتم ضبط 40 قطعة سلاح مختلفة الأنواع، وتم تنفيذ 1266 حكما قضائيا متنوعا.

جاءت الحملة بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وترأسها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

أسفرت جهود الحملة اليوم في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وتم ضبط 3 بندقية آلية عيار 7.62 ×39 ، و5 طلقات من ذات العيار، وتم ضبط 8 بنادق خرطوش عيار 12، و13 فرد روسي محلي الصنع ،و4 طلقات من ذات العيار،و6 فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع، و10 قطع سلاح أبيض.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات 12 قطعة لمادة الحشيش المخدر يزنوا حوالي 40 جرام حيازة عامل ومقيم الساحل القبلي – مركز البلينا، والسابق اتهامه في 4 قضايا مخدرات وسرقة وسلاح بدون ترخيص وقتل أخرهم قضية " سلاح " وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، و46 قطعة من مادة الحشيش المخدؤ يزنوا حوالى 150 جرام ،و5 قرص تامول المخدر وسلاح أبيض " مطواة " ومبلغ 935 جنيهاً وهاتف محمول حيازة عامل ومقيم مركز المراغة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، و7 قطع لمادة الحشيش المخدر يزنوا حوالي 40 جرام وهاتف محمول حيازة المتهم عامل - ومقيم بندر ساقلته، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتم ضبط 5 قطع لمادة الحشيش المخدر يزنوا حوالي 10 جرام ولفافة لمادة الشابو المخدر تزن 3 جرام حيازة عامل ومقيم مركز جرجا ،وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

وفي مجال ضبط حالات الاشتباه تمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط " 13 " حكما، وفي مجال الضبط والإحضار تمكن ضباط وحدة مباحث مركز ساقلته من ضبط عامل ،ومقيم بندر ساقلته والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية " الاتجار في المواد المخدرة " ، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ " 1266 " حكما ، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية 438 مخالفة مرورية، وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 100 مخالفة متنوعة، وجار الإستمرار في تلك الحملات.