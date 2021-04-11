ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب كمية من الأقراص المخدرة

كتبت رحاب نبيل

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بحوزة راكب قادم من برلين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من برلين، أستوقف أحمد حمدى الجوادى رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وكلف وائل محمد امبابي مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 ، محمد سمير مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب ولم يسفر التفتيش عن وجود شيء مخالف، وبتفتيش الراكب ذاتيا أسفر عن ضبط كمية من المواد المخدرة داخل كيس مخبأه في ملابسه التي يرتديها.

أمر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي للراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.