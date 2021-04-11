ضبط راكبين حاولا إخفاء مشغولات مرصعة وحبوب مخدرة بمطار القاهرة

كتب أحمد مصطفى

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في إحباط محاولتي تهريب مشغولات ذهبية مرصعة بالأحجار الكريمة، وحبوب مخدرة.

الواقعة الأولي أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من برلين، تم إيقاف أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبتفتيش الراكب ذاتيا، أسفر عن ضبط كمية من حبوب الترامادول المخدرة داخل كيس في ملابسه.

والحالة الثانية أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب رحلة قادمة من بيروت ، تم إيقاف أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبتفتيش حقائب الراكب يدويا أسفر عن وجود كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة وعدد كبير من المستلزمات المستخدمة في ورش المعادن الثمينة والمشغولات وذلك في حقيبة صغيرة يحملها الراكب .

وأمر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.