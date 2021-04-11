سلطات الكاريبى تعلن التأهب بسبب ثوران بركان لا سوفرير وإجلاء 7 آلاف شخص

فاطمة شوقى

تستمر عمليات الإجلاء بسبب ثوران بركان لا سورير ، كما تستمر سلطات سانت فنيست وجزر جرينادين فى البحر الكاريبى فى حالة تأهب، بعد أن ترك البركان زخات رماد كثيفة مصحوبة برائحة كبريتية شديدة على الجزر.



بركان

وأشارت وكالة الكوارث فى الجزر الكاريبية إلى أن مرحلة الانفجار البركانى مستمرة لعدة أسابيع قليلة مقبلة، ولذلك فمن المتوقع حدوث المزيد من الانفجارات التى قد تكون أقوى من السابقة، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات الإجلاء مستمرة بسبب ثورات بركان لا سوفرير في جزيرة سان فيسينتي، في منطقة البحر الكاريبي ، بعد أن أدى ثوران بركان لا سوفريير إلى إرسال أعمدة من الرماد بارتفاع 6000 متر ، وفقًا للمنظمة الوطنية لإدارة الطوارئ في البلاد.

قالت المنظمة، المعروفة باسم NEMO ، "لقد أبطأ الرماد الشديد العملية قليلاً لأن الرؤية ضعيفة للغاية"، وأضافت أنها تواصل الاستجابة "للتحديات العديدة للعملية"، حيث تم اصدار أوامر إخلاء في حوالي اثنتي عشرة منطقة في سان فيسينتي.

وقال متحدث باسم مركز أبحاث الزلازل في جامعة ويست إنديز إن "هذا البركان أثر على ما بين 6000 و 7000 شخص، والذين يتم إجلاؤهم من المنطقة".

وقال رئيس الوزراء رالف ايفيرارد جونسالفيس في مؤتمر صحفي "عمود الرماد امتد في خط عمودي لنحو عشرة كيلومترات."

وترى السلطات أن المناطق الأقرب إلى البركان ستتأثر بتدفقات وعرام الحمم البركانية، تقوم الفرق بجمع المعلومات لفهم نمط الثوران.

ذكرت NEMO أن "بركان لا سوفريير اندلع في الجمعة الثانية من أبريل عام 1979" ، أي يوم الجمعة 13 أبريل من ذلك العام. وأوضح "بعد أربعة أيام من ذكرى تأسيسها ، اندلعت مرة أخرى في الجمعة الثانية من شهر أبريل 2021".



سان فينيست

قالت مديرة الصليب الأحمر في سانت فنسنت وجزر جرينادين ، دورا جيمس ، لشبكة CNN على نسختها الإسبانية إن الانفجار بدا وكأنه "محرك نفاث كبير" وأن هناك "تيار مستمر من الدخان" يتصاعد من الرماد.

وأوضحت أنه بعد وقت قصير من الانفجار ، قامت القوارب والمركبات الأخرى بنقل أولئك الذين كانوا يجلون في اللحظة الأخيرة من المنطقة. كما غادرت المنطقة ، لكنها عادت للتحقق من الضرر.