رئيس أكاديمية البحث العلمى: منح 76 جائزة للعلماء المصريين والأفارقة

أعلن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى أن مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى دورته رقم177 اليوم، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس مجلس الأكاديمية وبحضور جميع أعضاء المجلس من نواب الوزير ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية ونخبة من علماء مصر، بمقر الأكاديمية، أسماء الفائزين بجوائز الدولة (النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية)، والمرأة والرواد وشباب الباحثين الأفارقة لعام 2020، وبلغ العدد الإجمالى للجوائز 76جائزة بإجمالى 7 ملايين و700 ألف جنيه.

وأضاف صقر، أن اليوم يُعتبر من أبرز الأحداث العلمية المهمة فى مصر، وينتظره جميع العلماء وشباب الباحثين فى مصر وأفريقيا، وهو بمثابة تكريماً من الدولة وتقديراً منها لجهود العلماء فى الارتقاء بالوطن. وتبلغ قيمة جائزة النيل 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، وشهادة من الأكاديمية وجائزة الدولة التقديرية مائتين ألف جنيه، وميدالية ذهبية، وشهادة من الأكاديمية وجائزة التفوق 100 ألف جنيه، وميدالية فضية، وشهادة من الأكاديمية، أما جائزة الدولة التشجيعية قيمتها 50 ألف جنيه.

وأكد الدكتور محمود صقر موافقة المجلس على منح جائزتى النيل و9 جوائز للدولة التقديرية، و7 جوائز للتفوق و40 جائزة للدولة التشجعية، كما منحت 4 جوائز للرواد و8 جوائز للمرأة التقديرية والتشجيعية، حيث أعتمد المجلس نتائج التقييم الفنى للجان المتخصصة واللجنة العليا للجوائز، وهو النظام الذى نفخر به فى أكاديمية البحث العلمى من حرفية وشفافية فى منح جوائز الدولة، وتوجه صقر بالتهنئة للفائزين متمنيا لهم دوام التوفيق، ومتمنيا حظا أوفر لمن لم يوفقوا هذا العام حيث المنافسة القوية بين أفضل علماء مص.

وأضاف صقر أن من بين 490 متقدما ومرشحا للجوائز فاز 76 بالجوائز، وتصدرت جامعة القاهرة المشهد بـ 17جائزة ثم المركز القومى للبحوث 11 ثم المنصورة 6 ثم عين شمس 5 ثم كل من الزقازيق والاسكندرية 4، وكل من بنى سويف والمنيا وسوهاج ومدينة الابحاث العلمية 3 وباقى الجهات حصدت ما بين جائزة أو اثنين.

وأشاد صقر بالجهود التى تبذلها إدارة الجوائز بالأكاديمية واللجنة العليا للجوائز و أكثر من 140 عضوا من أساتذة وعلماء مصر أعضاء اللجان وجهودهم على مدار 68 اجتماعا و200 ساعة عمل متواصل غير أيام طويلة من العمل الشاق فى فحص ملفات وتقارير التقييم الفنى لحوالى 490 متقدما ومرشحا.