اليوم السابع
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خالد صديق: تطوير السيدة زينب يشمل المناطق الآمنة وغيرها ومساعدة 800 أسرة

الأحد، 11 أبريل 2021 07:59 م
خالد صديق: تطوير السيدة زينب يشمل المناطق الآمنة وغيرها ومساعدة 800 أسرة خالد صديق
كتب محمد شرقاوى

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قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن هناك 5 مراحل لتطوير منطقة روضة السيدة زينب، يجرى تنفيذها على مراحل، مضيفا أن خطة التطوير لن تشمل المناطق غير الآمنة فقط، بل سيمتد أيضا للعمارات الآمنة، وستمتد لسور مجرى العيون والسيالة، والمناطق المحيطة بالسيدة زينب ومساعدة 800 أسرة، وتوفير حياة كريمة لقاطني هذه المناطق للتأثير الإيجابي على طموح الأجيال الجديدة من السكان.

وأضاف خالد صديق، خلال برنامج صالة التحرير التي تقدمه عزة مصطفى على قناة صدى البلد، إن تطوير عشوائيات منطقة السيدة زينب، سيجرى على 5 مراحل والانتهاء منها خلال عام ونصف على الأكثر، لافتا إلى أنها تهدف في المقام الأول إلى الاهتمام بالبشر قبل الحجر.

وتابع أن مبادرة "طلباتك أوامر"، ستنفذ على غرار مبادرة "اكتشف نفسك"، التي جرى تنفيذها بحي الأسمرات، حيث سيجرىتنفيذ 5 مشروعات خلال الفترة المقبلة داخل المنطقة كي تتحول منطقة روضة السيدة إلى مجتمع كامل، وعلى مدار السنوات القليلة المقبلة سيتم رؤية مجتمع كامل تغير 180 درجة.

خالد صديق

السيدة زينب

تطوير العشوائيات

اخبار

تطوير السيدة زينب

روضة السيدة زينب

حياة كريمة

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