حبس 3 عاطلين ضبط بحوزتهم مواد مخدرة 4 أيام في الإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قررت نيابة العامرية بالإسكندرية ، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 90 طربه حشيش بقصد ترويجها على عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين لهما "معلومات جنائية"، بمزاولة نشاطهما فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما، متخذان من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض عليهما، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 90 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 630,000 ألف جنيه تقريباً، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات .

كما قررت نيابة المنتزة ثالث بالإسكندرية ، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار بمخدر الايس والهيروين على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقى القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين ، وكمية من مخدر الآيس، ومبلغ مالى وهاتف محمول وميزان ، وذلك حال تواجده بدائرة القسم ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 1,150,000 مليون ومائة وخمسون ألف جنيه تقريباً ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.