اليوم السابع
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تسرب بخط الغاز المغذي للحي السادس بأكتوبر والحماية المدنية تحاول السيطرة عليه.. صور

الأحد، 11 أبريل 2021 08:38 م
تسرب بخط الغاز المغذي للحي السادس بأكتوبر والحماية المدنية تحاول السيطرة عليه.. صور سيارات إطفاء - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نشب حريق إثر حدوث تسرب في خط الغاز المغذي للحى السادس بمدينة السادس من أكتوبر، وانتقلت سيارات الإطفاء لمحاولة إخماده.
 
 
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوجود تسرب غاز بمدخل مساكن أبو الوفا، وتم الدفع ب 4 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي تحت إشراف اللواء هاني محمد نائب المدير.
 
 
وانتقل مسؤولو شركة الغاز لغلق المحبس الرئيسي، وسط تواجد رجال الشرطة الذين فرضوا كردونا أمنيا للحفاظ على سلامة الجميع.
 
انفجار-خط-غاز-أبو-الوفا
انفجار خط غاز أبو الوفا

انفجار-خطف-غاز
انفجار خطف غاز

جانب-من-الإنفجار
جانب من الإنفجار

 


حريق خط غاز

أكتوبر

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الحى السادس باكتوبر

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