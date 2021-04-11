اليوم السابع
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خالد صلاح
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انطلاق أول رحلة طيران من دمشق لموسكو بعد توقف أكثر من عام بسبب "كورونا"

الأحد، 11 أبريل 2021 02:20 م
انطلاق أول رحلة طيران من دمشق لموسكو بعد توقف أكثر من عام بسبب "كورونا" رحلات طيران - صورة أرشيفية
أ ش أ

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انطلقت، اليوم الأحد، أول رحلة جوية مدنية سورية باتجاه موسكو بعد توقف دام أكثر من عام بسبب تفشي جائحة "كورونا".
 
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن مدير العمليات الأرضية في الشركة السورية للطيران وائل الحاضري، قوله إن: "حركة النقل الجوي المدني للركاب استؤنفت من مطار دمشق الدولي إلى مطار فنوكوفو الدولي في روسيا عبر تسيير طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية، بعدما أعلنت الحكومة الروسية فتح أجوائها للطيران المدني الدولي".
 
وأضاف الحاضري "هناك رحلة أسبوعية من مطار دمشق الدولي إلى مطار فنوكوفو الروسي وبالعكس مع مراعاة إجراء فحوصات كورونا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس".

سوريا

روسيا

كورونا

مطار فنوكوفو الدولي

موسكو

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