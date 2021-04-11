المجلس الرئاسى الليبى يبحث هيكلة المفوضية الوطنية العليا للمصالحة

كتب : أحمد جمعة

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبى، الدكتور محمد المنفي وعضو المجلس، عبد الله اللافي اليوم بطرابلس، رئيس مجلس التخطيط الوطني.

وقال المكتب الاعلامى لرئيس المجلس الرئاسي في بيان له، إن الاجتماع ناقش التصورات المقترحة لهيكلة المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، ومعايير اختيار أصحاب المناصب فيها، بالإضافة إلى مناقشة بعض الآليات التي تساعد على تمكين المفوضية من إنجاز مهامها، على صعيد تحقيق المصالحة الوطنية.

أكد المنفى خلال الاجتماع تركيز المجلس الرئاسي على إنجاز ملفات المصالحة الوطنية الشاملة، والوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد في ديسمبر من العام الحالي، وتوحيد كافة المؤسسات، والعمل على استمرار وقف إطلاق النار، ورفع مستوى العمل الدبلوماسي في الخارج.