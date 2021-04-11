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المبعوث الأممى لدى ليبيا يبحث فى موسكو تنفيذ خارطة الطريق لتسوية الأزمة

الأحد، 11 أبريل 2021 12:33 م
المبعوث الأممى لدى ليبيا يبحث فى موسكو تنفيذ خارطة الطريق لتسوية الأزمة المبعوث الأممى الجديد لدى ليبيا يان كوبيش
كتب : أحمد جمعة

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بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، تنفيذ خارطة طريق لتسوية الأزمة الليبية.

 

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية أن الطرفين بحثا "قضايا تنفيذ القيادة الجديدة لخارطة طريق تسوية الأزمة الليبية التي تبناها منتدى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر 2020.

 

كما شدد بيان الخارجية الروسية على أهمية تعزيز الجهود الدولية مع التركيز على دور الأمم المتحدة للمضي قدما في تحقيق تسوية الأزمة الليبية على أساس مبادئ احترام وحدة وسلامة أراضيها.

 

وتابع البيان: "أكدت موسكو مجددًا التزامها الثابت مبادئ تسوية الأزمة في ليبيا من خلال إقامة حوار ليبي شامل بمشاركة جميع الأطراف السياسية في البلاد".


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