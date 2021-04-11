اليوم السابع
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خالد صلاح
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الكويت تفتتح 7 مراكز لتقديم تطعيمات ضد كورونا

الأحد، 11 أبريل 2021 07:00 ص
الكويت تفتتح 7 مراكز لتقديم تطعيمات ضد كورونا المتحدث باسم الصحة الكويتية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تقديم خدمة تطعيم كورونا عبر سبعة مراكز اضافية جديدة للرعاية الصحية الاولية ابتداء من اليوم الأحد.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، عبدالله السند -في تصريح اوردته وكالة الانباء الكويتية- امس السبت، أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على تيسير الوصول لمراكز التطعيم ليصل اجمالي المراكز التي تقدم الخدمة إلى 22 مركزا إلى جانب مركز الكويت للتطعيم.

كما كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عن الاعداد لبدء خدمات الفرق الميدانية المتنقلة عبر تخصيص وحدتين متنقلتين في كل منطقة صحية بهدف تطعيم الموظفين والعاملين بالانشطة التجارية في الجمعيات التعاونية والمساجد وبعض الانشطة التجارية واماكن تقديم الخدمات في المناطق السكنية.

 


الكويت

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