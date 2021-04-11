الكرملين: لا أحد يفكر فى شن حرب ضد أوكرانيا

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قال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف "لا أحد يفكر في شن حرب ضد أوكرانيا أو يفكر في مثل هذه الاحتمالية".

وأضاف بيسكوف في تصريح، اليوم الأحد، أن "روسيا، في نفس الوقت، لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه مصير المواطنين الناطقين بالروسية، الذين يعيشون في شرق أوكرانيا"، مشددا على أن بلاده لن تسمح ولن تقبل بحرب أهلية في الأراضي الأوكرانية.

وتابع "لدى روسيا بعض الخلافات مع ألمانيا وفرنسا حول "دونباس" جنوب شرق أوكرانيا، ولكن بشكل عام هناك تشابه في المسائل الرئيسة بينهم"، مجددا التأكيد على أن بلاده لم تكن في أي لحظة من اللحظات طرفا في النزاع الأوكراني، مشيرا إلى أن بلاده لن تقف من دون رد فعل تجاه مصير الناطقين بالروسية في جنوب شرقي أوكرانيا.

وكان بيسكوف قد صرح، في وقت سابق، بأنه في حال بدأت في "دونباس" عمليات عسكرية وحدوث كارثة على غرار "سريبرينتسيا"، فلن تقف أي دولة في العالم، بما فيها روسيا، بعيدة عن مثل هذا التطور للأحداث.