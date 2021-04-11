القوى العاملة تعلن التفتيش على 71813 منشأة لمتابعة إجراءات الوقاية من كورونا

كتب ــ محمود راغب

أعلنت وزارة القوى العاملة ، أن التقارير الواردة من المديريات أظهرت أنه تم التفتيش ومتابعة الإجراءات الاحترازية فى 71 ألفا و 813 مصنعاً وشركة على مدى سنة كاملة للإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتى شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن محافظة قنا جاءت فى مقدمة المحافظات بالتفتيش على 9383 منشأة، والمنيا 6895، وسوهاج 5678، والقليوبية 4342، ودمياط 4068، والشرقية 3985، والبحيرة 3938، والغربية 3425، والقاهرة 2398، وكفر الشيخ 2241، والأقصر 2136، والإسماعيلية 2098، والدقهلية 2095، وأسيوط 2068، وبورسعيد 2060، والجيزة 2059، ومرسى مطروح 2037، والمنوفية 2007، وبنى سويف 1550.

وجاءت فى الترتيب العشرين على مستوى المحافظات الإسكندرية 1410، جنوب سيناء 1399، والوادى الجديد 1258، والبحر الأحمر 992، وأسوان 876، والفيوم 757، والسويس 658 منشأة .

وأظهرت التقارير عن أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية، من تطهير دورى وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.

وأكد وزير القوى العاملة ضرورة التعامل مع أى مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطى تلك الأزمة، كما تابع الجدول الزمنى المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأى تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

من ناحية أخرى، أعلن وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 82 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 121 شاباً، لافتا إلى أن المديرية قامت باستخراج 500 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وصرف منح لـ 10 عمال بمبلغ 27 ألف جنيه.

وتلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر مارس الماضى، قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 329 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ 128 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 115 منشأة انتهت بتحرير 28 محضر سلامة وصحة مهنية، وفى مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 514 منشآت تفتيش دورى وحملات، أسفر عن 45 محضراً للمنشآت المخالفة .

كما أكدت الوزارة انتهاء البرنامج الثانى من المرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل"، بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بتدريب 25 شابا وفتاة من مختلف الإعاقات والمؤهلات الدراسية الخاصة بتنفيذ البرنامج التدريبى للراغبين فى "ريادة الأعمال" وتم تدريبهم على كيفية إقامة المشروعات الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر، وأن يكونوا من رواد الأعمال، فضلا عن مساعدتهم على عمل دراسة الجدوى لتحويل المشروع متناهى الصغر إلى مشروع قومى يفتح سوق العمل وتوفير فرص العمل لشباب ذوى القدرات .