القوى العاملة: تعيين 508 شباب بالبحر الأحمر.. بينهم 19 من ذوي الهمم والعزيمة

كتب محمود راغب

. أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر 508 شباب، منهم 19 من ذوى الهمم والعزيمة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 788 شابا ، فضلاً عن توفير 50 فرصة عمل

وقال الوزير إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 44 عاملا، واستخراج 541 رخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضى مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال مارس الماضى قامت المديرية بإصدار 4 تراخيص لأجانب ، وتجديد ترخيص عمل لـ 6 أجانب آخرين يعملون فى نطاق المحافظة .

وأشار عبد الراضى إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 416 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 55 محضراً، وعمل ندوة توعية للعاملين .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 109 منشآت ، وأسفر عن تحرير 14 محضراً سلامة وصحة مهنية ، وعمل ندوة توعية فى نفس المجال ، كما تم متابعة 92 منشأة لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف أن المديرية تلقت 76 شكوى علاقات عمل ، تم تسوية 35 منها ودياً فى مواقع العمل من قبل مفتشى العمل بالمكاتب التابعة للمديرية ، وتم إتخاذ إجراء قانونى تجاه 5 شكاوى ، وتبقى 36 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

وفى مجال التدريب المهنى ، تم الانتهاء من 3 دورات تدريبية على مهن التفصيل والحياكة ، والسباكة الصحية ، وكهرباء المنازل بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة فى المحافظة ، استفاد منها 30 متدرباً.