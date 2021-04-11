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الصحة توضح 5 أضرار لتعرض الأطفال لدخان التبغ.. السرطان أبرزها "إنفوجراف"

الأحد، 11 أبريل 2021 11:49 ص
الصحة توضح 5 أضرار لتعرض الأطفال لدخان التبغ.. السرطان أبرزها "إنفوجراف" أضرار تعرض الأطفال لدخان التبغ
كتب ـ وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن مخاطر تعرض الأطفال للتدخين، مؤكدة أنه يسبب الإصابة بالسرطان والالتهاب الرئوى والتهاب القصبة الهوائية مع انخفاض النمو البدنى.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، فى إنفوجراف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن التدخين يزيد من مخاطر حدوث متلازمة موت الرضع المفاجئ وكذلك الإصابة بالأمراض التنفسية المزمنة مثل الربو وعدوى الأذن وانخفاض وظائف الرئة.
 
وأوضحت الوزارة، أن الدخان الصادر من المدخنين، يعرض كل من المدخن والمدخن السلبى لأضراره، حيث يسبب سرطان الرئة، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، لافتة إلى أن التدخين السلبى يتسبب فى وقوع 100 ألف وفاة مبكرة سنويا من غير المدخنين، من الرجال والنساء والأطفال، موضحة أن دخان التبغ يحتوى على آلاف من المواد الكيميائية المعروفة، منها 40 مادة تسبب السرطان.
 
 
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أضرار التدخين على الطفل

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