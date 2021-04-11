السجن 30 يوما وغرامة 500 دولار لسيدة أمريكية عطست عمدا فى وجه آخرى.. فيديو

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست، إنه تم الحكم على امرأة من ولاية فلوريدا لم تكن تضع قناعا للوجه، كما سعلت عمدا فى وجه عميلة أخرى فى أحد المتاجر العام الماضى، بالسجن 30 يوما.

وستقضى ديبرا هانتر، البالغة من العمر 53 عاما، حبسها فى سجن مقاطعة دوفال، يعقبها فترة ستة أشهر من المراقبة ودورة تدريبية فى إدارة الغضب وغرامة قدرها 500 دولار لارتكابها جنحة، وهى الاعتداء من الدرجة الثانية.

وقال القاضى جيمس روث فى الحكم الصادر الأسبوع الماضى، إن تصرفات هانتر الذى جاءت فى خضم الوباء فى 25 يونيو الماضى كان يمكن أن يكون لها تداعيات قاتلة للضحية هيثر سبراج، التى كانت تخضع لعلاج بعد عملية جراحية لإزالة ورم فى المخ أو لعائلتها.

وأضاف القاضى: على الرغم من أن هانتر كانت قلقة للغاية بشأن رفاهية عائلتها، والتى كانت متضررة بشكل دائم نتيجة أفعالها، إلا أنها لم تظهر سوى القليل من الندم على الصدمة التى سببتها لسبراج وأحبائها.

وكانت سبراج قد سجلت مقطع فيديو حقق انتشارا واسعا على مواقع السوشيال ميديا، تظهر فيها هانتر تنتظر لدفع حسابها فى متجر بايير وان، وكانت سبراج تسجل جدالا ساخنا بين هانتر وموظفى المتجر.

وفى الفيديو، تحولت هانتر إلى سبراج لتسجيل سلوكها بهاتفها، وقالت لها بلهجة تحدى" هل تريدين حقا هذا؟ ماذا تريدين؟ أن تنشرى هذاا".. ثم سارت نحوها وقالت لها أعتقد أننى سأقترب منك وسأسعل فى وجهك، ما رأيك بهذا؟".

ويصور الفيديو هانتر وهى تسعل فى وجه سبراج، وتحدثت عنها بازدراء، قبل ان تغادر المتجر بصحبة أحد أبنائها.