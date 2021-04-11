السجن المشدد 11 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بترويج الحشيش في البساتين

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في جوهر الحشيش المخدر، ومعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه ألف جنيه لحيازة سلاح ناري بدون ترخيص في البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي، ومحمود مصطفى كمال، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.