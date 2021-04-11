الرى: 10 آلاف جنيه غرامة إلقاء القمامة فى المجارى المائية

كتبت ــ أسماء نصار

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائيه والرى، إنه من المهم جدا الحفاظ على أى إنجاز تنجزه الدولة لصالح المواطنين، مشيرا إلى أن أول مرحلة للحفاظ عليه هو أن يكون هناك وعى لدى المواطنين.



أضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك أشخاصا لا يستجيبون للتوعية، وهؤلاء يردعهم القانون، موضحا أن غرامة إلقاء القمامة فى الترع والمجارى المائية 10 آلاف جنيه، ومن لم يردعه ضميره سوف يردعه القانون.



أكد عبد العاطى، أنه من المهم جدا أن يعلم الجميع بأن من يلقى " كيس قمامة" أو حيوانات نافقة فى المجارى المائية سوف توقع عليه غرامة 10 آلاف جنيه وأن المكلفين بتوقيع هذه الغرامات سيكون معهم صفة الضبطية القضائية بهدف الحفاظ على المنشآت التى صرفت عليها الدولة ملايين الجنيهات.



وقال عبد العاطى، إن الغالبية العظمى من المواطنين لديهم ضمير وسوف يحافظون على الترع من التلوث، لكن هناك قلة لا يوجد لديهم ضمير يشوهون أى شىء جميل، وهؤلاء القانون يردعهم وبالتالى يكونون عبرة لغيرهم.

