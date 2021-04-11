التموين: طرح 28 ألف كوبون للسلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية حتى الآن

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الكوبونات السلعية التى تم طرحها للعام الثانى على التوالى للقادرين من المواطنين لتوزيعها على الاكثر احتياجا متوفرة بجميع منافذ شركات الوزارة الخمس سواء بالشركة العامة لتجارة الجملة أو الشركة المصرية لتجارة الجملة وكذلك شركات المجمعات الاستهلاكية النيل – الاهرام والاسكندرية، او الشركة المصرية لتجارة اللحوم وكذلك الشركة المصرية لتسويق الأسماك.

وأشار التقرير الوارد من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ان ما تم بيعه حتى الان من تلك الكوبونات وصل الى 8360 كوبون فئة 20 جنيه، و ما تم بيعه من الكوبونات فئة 50 جنيه وصل الى 11827، وما تم بيعه من الكوبونات فئة 100 جنيه وصل الى 8703، لافتا إلى أن الوزارة نوعت فى الفئات السعرية للكوبونات هذا العام حتى تمكن الكل من الشراء، مشيرا إلى أنه تم طرحها بفئات تبدأ من 20 جنيها الى 50 جنيها الى 100 جنيها للكوبون الواحد للتسهيل على المواطنين، بإجمالى كوبونات تصل الى 28 ألفا و890 كوبون .

وأضاف المصيلحى، أن فكرة طرح تلك الكوبونات جاءت لطرحها للقادرين بمنافذ التوزيع لشرائها وتوزيعها على غير القادرين من المواطنين لإعطاء الفرصة لهم لاختيار السلع التى تناسبهم، وكذلك التى يحتاجونها، مشيرا إلى أن تلك الكوبونات مصنعة بطريقة لا تقبل التحايل او استخدامه اكثر من مرة، مؤكدا وجود رصيد كافى من تلك الكوبونات بمنافذ التوزيع للقادرين، لافتا إلى أن عمليات البيع متاحة لأى مواطن وبأى كميات دون حدود أيضا.

من جانبه، أكد اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجود إقبال كثيف من المواطنين لشراء هذه الكوبونات، وأن تلك الكوبونات سهلت الامر على المواطنين القادرين للشراء وغير القادرين الذين ثمنوا الأمر جيدا، خاصة وأنه أتاح لهم القدرة على شراء مستلزماتهم بأريحية كبيرة وطبقا لاحتياجات اسرهم من السلع.