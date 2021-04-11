اليوم السابع
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البيئة: إعلان جنوب سيناء خالية من مشكلة المياه المصاحبة لحفر آبار البترول قريبا

الأحد، 11 أبريل 2021 10:46 ص
البيئة: إعلان جنوب سيناء خالية من مشكلة المياه المصاحبة لحفر آبار البترول قريبا الصرف الصناعى لشركات البترول بجنوب سيناء
كتبت ـ آية دعبس

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تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال زيارتها لمحافظة جنوب سيناء الموقف البيئي للصرف الصناعي الناتج عن شركات البترول بالمحافظة، والتي تقوم بالصرف على خليج السويس.

وأكدت وزيرة البيئة، فى بيان اليوم، أن شركات البترول بمنطقة خليج السويس بنطاق محافظات ( البحر الأحمر – السويس – جنوب سيناء) تقوم بتنفيذ خطط للإصحاح البيئي تتضمن إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعى للوصول للتوافق البيئى، وتقوم وزارة البيئة بالمتابعة الدورية لهذه الشركات للوقوف على الوضع البيئي لها ومدى توافقها مع قانون البيئة  رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، حيث يتم عقد اجتماعات دورية بين المسئولين بوزارتي البيئة والبترول والثروة المعدنية لمناقشة الموقف البيئي لهذه المنشآت وتصحيح  أوضاعها البيئية.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه بإجراء المراجعة البيئية لشركتين تبين أنه تم الانتهاء من تنفيذ خطة الإصحاح البيئي ووقف الصرف على البيئة البحرية بصفة نهائية من خلال إنشاء بؤر تبخير، وجاري إنشاء محطة لمعالجة مياه  الصرف الصناعي بإحدى الشركات بحقل رأس بدران بمحافظة جنوب سيناء بطاقة تصميمية تصل إلى 2500 م مكعب/ يوم بتكلفة 5 ملايين و200 ألف دولار، والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 70%، وجاري التنسيق بين وزارة البيئة ووزارة البترول والشركة المنفذة لبداية اعمال تركيب المحطة والتشغيل التجريبي

وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه فور الانتهاء من محطة إحدى الشركات للزيت برأس بدران ستكون محافظة جنوب سيناء أول محافظة تنتهي تماما من مشكلة المياه المصاحبة لحفر آبار البترول.


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