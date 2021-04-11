استئناف تسجيل الناخبين فى نيجيريا أواخر يونيو المقبل

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أعلنت الهيئة الانتخابية الوطنية المستقلة بنيجيريا عن استئناف عملية تسجيل الناخبين اعتبارا من شهر يونيو المقبل، بعد تعليقها منذ عام 2017، مع عدم اشتراط تقديم هوية الرقم القومي للتسجيل.

وقال رئيس الهيئة محمود ياكوبو في مؤتمر صحفي بالعاصمة أبوجا، ستبدأ عملية التسجيل يدويا وإلكترونيا في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من 28 يونيو المقبل، وستستمر حتى الربع الثالث من عام 2022، موضحا أنه من المقرر وصول جيل جديد من معدات التسجيل بنهاية الشهر المقبل، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم.

كما أعلن رئيس الهيئة أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء واختبار بوابة تسجيل إلكترونية في منتصف مايو المقبل؛ إذ تستهدف الهيئة تسجيل عدد جديد من الناخبين يصل إلى 20 مليون ناخب، بعدما نجحت في تسجيل أكثر من 14 مليون خلال آخر عملية تسجيل.

على جانب آخر، جدد رئيس الهيئة إصرار الهيئة على تقديم حاكم ولاية "كوجي" يحيى بيلو للمحاكمة على خلفية اتهامه بالتسجيل مرتين، وذلك فور سقوط الحصانة عنه، مؤكدا في الوقت ذاته عزم الهيئة على محاسبة المتسببين في أحداث العنف الأخيرة والممارسات الانتخابية السيئة خلال الانتخابات الفرعية بولاية "إيكيتي" جنوب غربي البلاد.