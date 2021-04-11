اليوم السابع
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إيران: وقوع حادث في شبكة توزيع الكهرباء بمنشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز

الأحد، 11 أبريل 2021 08:01 ص
إيران: وقوع حادث في شبكة توزيع الكهرباء بمنشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز تخصيب اليورانيوم
وكالات

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قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي - إن شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز تعرضت لحادث فجر اليوم الأحد.

وقال كمالوندي، إن "الحادثة لم تؤد إلى تلوث نووي، ولم ينجم عنها أي إصابات ونعمل على التحقق من أسبابها".

ووفقاً للمسؤول الإيراني، بحسب ما أوردته "روسيا اليوم"، فإن موقع أحمدي روشن لتخصيب اليورانيوم في نطنز تعرض لحادث فجر اليوم، مؤكداً على عدم وجود اصابات بشرية أو تلوث إشعاعي نتيجة للحادث.

وأضاف كمالوندي أن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب المؤدية للحادث، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

 

 

 


ايارن

الطاقة الذرية

تخصيب اليورانيوم

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