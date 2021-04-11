إنقاذ سائق بعد اشتعال شاحنة محملة بـ"المازوت" على الطريق الصحراوى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

شهد الطريق الصحراوى الغربى "اسوان القاهرة"، اليوم الأحد، حادث اشتعال شاحنة نقل محملة ب"المازوت" ونجاة السائق من الموت المحقق، وتم إخطار الجهات الأمنية بالحادث.

تلقى اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، إخطارا من الحماية المدنية، يفيد بوقوع حادث اشتعال النيران فى شاحنة نقل محملة بالمازوت على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" بالقرب من الكيلو 80 شمال محافظة أسوان، وتمت السيطرة على الحريق.

وكانت محافظة أسوان، شهدت اليوم، مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين، فى حادثى انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان، وتصادم سيارتى ربع نقل بمنطقة وادى الصعايدة، وتم نقل المتوفين إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى ومستشفى إدفو لتلقى العلاج.

وفى السياق ذاته، سيطرت الحماية المدنية على حريق شب فى شقة سكنية بالطابق السابع، بشارع المطار بمدينة أسوان، بعد الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وأسفر الحريق عن وجود مصاب واحد تم نقله إلى المستشفى، كما تمت السيطرة على حريق شب بمنزل بقرية الدكة دون خسائر فى الأرواح أو إصابات.