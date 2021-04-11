إطلاق مبادرة "القفازات المطاطية بالماء الساخن" لدعم مرضى كورونا فى البرازيل

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الاونيرسال" الفنزويلية، إن ممرضة برازيلية قدمت مبادرة جديدة لدعم مرضى كورونا فى وحدة العناية المركزة، من خلال القفازات المطاطية المملوءة بماء ساخن ووضعها مثل الأيدى التى تيحط بأيدى المريض.



قفازات

وأشارت الصحيفة إلى أن الممرضة سيمى أروجو كونا، تضررت بشكل نفسى بعد رؤيتها لمرضى كورونا فى وحدات العناية المركزة بمفردهم لمدة أسابيع أو شهور، وهم يكافحون بين الحياة والموت دون أن يتمكن من لمس أو رؤية عائلاته بسبب ارتفاع مخاطر العدوى، ولهذا السبب فكرت سيمى، وهى ممرضة فى مستشفى فيلا برادو فى ساو باولو البرازيلية، في تلك الفكرة.

قامت سيمي بملء القفازات بالماء الدافئ وربطها ، وبالتالي محاكاة "اليد البشرية" التي تمسك أولئك المرضى الذين يحتاجون إلى الرفقة وسط الكثير من الوحدة في وحدة العناية المركزة "اليد" تعطي إحساسًا بالمأوى وترافق المريض.

وتحاول الممرضات إراحة المرضى المعزولين فى جناح العزل فى البرازيل، قفازات يمكن التخلص منها مفيدة، مليئة بالماء الساخن ، لمحاكاة الاتصال البشري المستحيل. تحية إلى الخطوط الأمامية وتذكير صارخ بالوضع الكئيب الذي يعيشه عالمنا.

تؤكد سيمي أن "الأدوية أو النظافة أو الطعام هي التي تساعد. فالمريض ليس هنا لأنه يريد ذلك ولكن لأنه يحتاج إليها. ولهذا السبب من المهم أن يكون لديك التعاطف."

كانت فكرة سيمى هي أيضًا الحفاظ على أطراف أولئك الذين يتم تنبيبهم في وحدات العناية المركزة دافئة. لكنه أيضًا يشجع المرضى ويجعلهم يشعرون بأنهم مصحوبون وأيضًا في نظام صحي منهار مثل النظام البرازيلي ، مبادرته تجعله إنسانيًا. وتقول سيمي: "لا يكفي أن تكون محترفًا ، عليك أن تكون متعاطفًا وأن تدع قلبك يتكلم".

تعد البرازيل من أكثر الدول التي تعاني من ويلات فيروس كورونا. تجاوز عدد القتلى 340.000، تم تسجيل 3829 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا وحوالي 100000 إصابة. الأرقام التي تجاوزتها الولايات المتحدة فقط ، والتي أدت إلى انهيار نظام الصحة العامة البرازيلي.