اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدينة أسيوط الجديدة

الأحد، 11 أبريل 2021 01:58 م
إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدينة أسيوط الجديدة إنقلاب سياره - أرشيفية
أسيوط – فريق المحافظات

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أصيب 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص ‏عند مدخل مدينة الرحاب اتجاه أسيوط الجديدة، وكان ‏اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أسيوط الجديدة، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص عند مدينة الرحاب اتجاه أسيوط الجديدة، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من "محمد .س.ح "70 سنة اشتباه خلع بالكتف الأيسر مهندس على المعاش ، واصابة " مصطفى.ن. أ " 38 سنة اشتباه كسر فى الذراع الأيسر ، و " على .م .ع " 21 سنة طالب كسر بالترقوه طالب ، و " محمود .م . ا " 80 سنة اشتباه ما بعده إرتجاج رئيس الجمعية الزراعية بالداخلة، " وكمال. م.م " 58 سنة خدمات متفرقة بالجسم ، و" سعيد .م س " 60 سنة طبيب على المعاش مصاب بكدمات متفرقة بالجسم ، و "محمد ‏.م .س " 49 سنة كلمات متفرقة بالجسم ، طبيب استاذ ، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات أسيوط الجديدة الجامعية ، وتم رفع أثار الحادث وتحرير محضر بالواقعة.

 


أصابة 7 أشخاص

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اسعاف اسيوط

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