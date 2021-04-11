اليوم السابع
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إصابة 17 شخصا فى انقلاب أتوبيس وردية بمدينة العاشر من رمضان.. صور

الأحد، 11 أبريل 2021 05:00 م
إصابة 17 شخصا فى انقلاب أتوبيس وردية بمدينة العاشر من رمضان.. صور الحادث
الشرقية – فتحية الديب

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أصيب 17 شخصا، يعملون بإحدى الشركات، بمدينة العاشر من رمضان، بجروح وكسور وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسد، منذ قليل، إثر انقلاب أتوبيس وردية كان يقلهم، تم نقل المصابين مستشفى التأمين الصحى وبلبيس، لتقديم لهم الخدمة الطبية اللازمة.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بانقلاب أتوبيس عمال تابع لإحدى شركات الكرتون أمام صنية المجاورة 43، وجرى نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي، ومستشفى بلبيس العام لتلقى الخدمة الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

لحظة انقلاب الاتوبيس
لحظة انقلاب الاتوبيس

 

موقع الحادث 3
موقع الحادث 

 

موقع الحادث 5
موقع الحادث 

 

 


الشرقية

انقلاب اتوبيس

العاشر من رمضان

المجاورة 43

مستشفى بلبيس العام

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