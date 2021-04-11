إصابة 12 شخصا فى حادثى سير منفصلين بنطاق مركزي بلبيس وههيا بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 12 شخصا بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم اليوم الأحد لحادثي سير منفصلين بنطاق مركزي بلبيس وههيا بمحافظة الشرقية، حيث أصيب 6 عمال بكسور وكدمات وسحجات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخري ربع نقل علي طريق بلبيس العاشر من رمضان .

فيما أصيب 6 أشخاص آخرين بإصابات تنوعت ما بين كسور وكدمات وسحجات إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة سوزوكي مع أخري ملاكي، علي طريق ههيا الزقازيق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغ بوقوع حادثي سير منفصلين، بنطاق مركزي بلبيس وههيا، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا بإصابات متنوعة.

تم نقل المصابين إلي مستشفيات بلبيس وههيا المركزية، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادثين وتسيير الحركة المرورية .