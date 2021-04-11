اليوم السابع
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إخلاء عمارتين سكنيتين لوجود ميل بهما في قرية بسيدى سالم كفر الشيخ

الأحد، 11 أبريل 2021 07:07 م
إخلاء عمارتين سكنيتين لوجود ميل بهما في قرية بسيدى سالم كفر الشيخ العمارتان
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهدت قرية سيد خميس التابعة لمركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذ 20 قرار إخلاء بعمارتين سكنيتين عبارة عن محلات وعيادات، لوجود ميول بهما وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظا على حياة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحت إشراف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم.

 

كما تمكنت حملة مجلس مدينة سيدى سالم برئاسة شريف هيكل من تنفيذ 3 قرارات إزالة عشش وبوص على أرض أملاك الصرف بسد خميس سيدى سالم بالتعاون مع رجال الشرطة والوحدة المحلية.

 

كما تابع اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال صيانة وترميم طريق الرافد الدولى مقابل الكورنيش التى يقع فى نطاقها كورنيش المدينة، ودهان التلتورات، وأعمال النظافة، ورفع المخلفات.

 


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