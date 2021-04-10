اليوم السابع
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خالد صلاح
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‏4.5 ملايين شخص تلقوا لقاح كورونا فى المغرب

السبت، 10 أبريل 2021 09:10 م
‏4.5 ملايين شخص تلقوا لقاح كورونا فى المغرب لقاح مضاد لفيروس كورونا
الرباط أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالى للمواطنين الذين تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 4471831 شخصا حتى اليوم، منهم 22784 شخصا تلقوا اللقاح خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت وزارة الصحة المغربية، بحسب بيان صادر اليوم السبت، أن 3840569 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.

يذكر أن المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المُصنَّع فى الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

وتسلَّم المغرب الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا يوم الخميس الماضى، تحت مظلة برنامج كوفاكس، الذى أسسته الأمم المتحدة لضمان التوزيع العادل للقاحات الفيروس.

 


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