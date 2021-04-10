اليوم السابع
Ads
السبت، 10 أبريل 2021 07:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

هل للصوم فى شهر رمضان المعظم درجات؟.. دار الافتاء تجيب

السبت، 10 أبريل 2021 05:30 ص
هل للصوم فى شهر رمضان المعظم درجات؟.. دار الافتاء تجيب دار الإفتاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، ومع اقترابه ورد سؤال لدارالإفتاء، مفاده، هل للصوم درجات؟، وجاء رد الدار أن الصيام على ثلاث درجات،  صوم العوام، وصوم الخواص، وصوم خواص الخواص.
 
وتابعت، أما صوم العوام: فهو الإمساك عن شهوتى البطن والفرج مع إرسال الجوارح في الزلات، وإهمال القلب في الغفلات، وصاحب هذا الصوم ليس له من صومه إلا الجوع؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» رواه البخارى.
 
وأما صوم الخواص: فهو إمساك الجوارح كلها عن الفضول، وهو كل ما يشغل العبد عن الوصول، وحاصله: حفظ الجوارح الظاهرة والباطنة عن الاشتغال بما لا يعنى.
 
وأما صوم خواص الخواص: فهو حفظ القلب عن الالتفات لغير الرب.
 
قال الإمام الغزالى فى "الإحياء": [اعْلَمْ أَنَّ الصَّوْمَ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ صَوْمُ الْعُمُومِ وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص. وأما صَوْمُ الْعُمُومِ فَهُوَ كَفُّ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ عَنْ قضاء الشهوة كما سبق تفصيله. وَأَمَّا صَوْمُ الْخُصُوصِ فَهُوَ كَفُّ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَاللِّسَانِ وَالْيَدِ وَالرِّجْلِ وَسَائِرِ الْجَوَارِحِ عَنِ الْآثَامِ. وأما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الهضم الدَّنِيَّةِ وَالْأَفْكَارِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَكَفُّهُ عَمَّا سِوَى اللَّهِ عز وجل بالكلية].

دار الإفتاء

درجات الصوم

صيام رمضان

شهر رمضان

درجات الصيام

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دار الإفتاء: لا يجوز شرعا التخلص من جثث المتوفين بفيروس كورونا بإحراقها

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 12:26 م

دار الإفتاء توضح ما يفطر وما لا يفطر فى شهر رمضان المعظم.. صور

الإثنين، 05 أبريل 2021 10:23 م

دار الإفتاء تنعى مديرها العام المهندس محمد سليم: أدى رسالته بأمانة وشرف

الأحد، 04 أبريل 2021 04:14 م

دار الإفتاء تنظم احتفالًا رسميًا لرؤية هلال رمضان الأحد بعد إلغائه العام الماضى

الجمعة، 02 أبريل 2021 04:00 ص

دار الإفتاء عن كذبة إبريل: حرام ولو على سبيل المزاح

الخميس، 01 أبريل 2021 01:44 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة