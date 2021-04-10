اليوم السابع
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نورا المطروشي أول رائدة فضاء عربية ضمن اثنين اختارتهما الإمارات لبرنامج ناسا

السبت، 10 أبريل 2021 11:16 ص
نورا المطروشي أول رائدة فضاء عربية ضمن اثنين اختارتهما الإمارات لبرنامج ناسا رائدا الفضاء الجدد
كتب محمد تهامى زكى

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أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، صباح اليوم السبت، عن اختيار 2 من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد، بينهما أول رائدة فضاء عربية، وهما، نورا المطروشى ومحمد الملا، مشيرا إلى أنه تم اختيارهم من بين أكثر من 4000 متقدم وسيبدأ تدريبهم قريباً ضمن برنامج ناسا لرواد الفضاء.

 

 

وكتب الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر": "نعلن بحمد الله اليوم عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد، بينهم أول رائدة فضاء عربية، نورا المطروشي ومحمد الملا، تم اختيارهم من بين أكثر من 4000 متقدم، وسيبدأ تدريبهم قريباً ضمن برنامج ناسا لرواد الفضاء، نبارك للوطن بهم ونعول عليهم لرفع اسم الامارات فى السماء".

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وفى وقت سابق من شهر فبراير الماضى، كرم الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، فريق عمل مسبار الأمل، بعد نجاح المسبار فى مهمته والوصول لمدار كوكب المريخ، وقال حاكم دبى: "فريق راهنا عليهم قبل 7 سنوات، وأثبتوا أنهم على قدر الرهان، وحققوا نقلة علمية عربية تاريخية، لهم كل التقدير".

رائدا الفضاء الجدد
رائدا الفضاء الجدد

 

وقال حاكم دبى، فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر: "كرمت اليوم وأخي الشيخ محمد بن زايد ضمن خلوة الخمسين فريق مسبار الأمل.. فريق راهنا عليهم قبل 7 سنوات.. وأثبتوا أنهم على قدر الرهان.. وحققوا نقلة علمية عربية تاريخية.. لهم كل التقدير".

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وتابع: "دولة الإمارات تمتلك آلاف فرق العمل في كافة القطاعات.. الاقتصادية والثقافية والسياسية والعسكرية وغيرها.. هم سر تفوق دولتنا.. لأننا نمتلك أفضل فريق فى المنطقة.. يعمل بروح واحدة.. ولا يرضى لبلاده إلا المراكز الأولى".

 


الشيخ محمد بن راشد

حاكم دبى

رواد الفضاء الاماراتيين

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اول رائدة فضاء عربية

نورا المطروشي

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