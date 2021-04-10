شغل التكييف ووفر فى فاتورة الكهرباء.. اعرف التفاصيل

كتبت ــ رحمة رمضان

الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية يجنبك التعرض لارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية والتمتع بتكييف الهواء وغيره من الأجهزة المنزلية، "اليوم السابع" يرصد لقرائه كل ما يريدون معرفته عن طرق الاستخدام الأمثل لبعض الأجهزة الكهربائية المنزلية، وفيما يلى أهم الخطوات التى يجب اتباعها على مدار اليوم لخفض قيمة فاتورة الكهرباء:



بالنسبة للإضاءة:



1- الاعتماد على ضوء الشمس نهارًا.

2- إطفاء الإنارة فى الغرف الخالية.

3- الحرص على تنظيف لمبات الإضاءة.

4- استبدال اللمبات العادية بلمبات ليد.

5- استبدال الترانس المغناطيسي للمبات الفلـورسنت باخر إلكترونى لتوفـير من 20 لـ30% من استهلاك الكهرباء بالمقارنة بالمغناطيسي.



تكييف الهواء:



1-اضبط التكيف على درجة 24.

2- تأكد من غلق باب الغرفة والنوافذ جيدا للحصول على اعلى درجة تبريد.

3-يمكنك وضع مروحة كهربائية امام التكيف حتى يقلل من استهلاكه للكهرباء و يعطى برودة اعلى.

4-تأكد من أن قدرة التكيف تناسب الغرفة حتى لا تواجه مشكلة مضاعفة استهلاك المكيف للكهرباء.



غسالة الملابس :

1- عدم تشغيل غسالة الملابس إلا عند امتلائها ؛ لأنها تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة.

2-استخدم المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جدًا فقط و يفضل استخدم دائمًا مياه باردة فى عملية الشطف.افصل الكهرباء عن الغسالة حال عدم الاستخدام.



سخان المياه الكهربائي :

1- لا تضبط السخان على درجات حرارة مرتفعة؛ لأن ذلك يسبب إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضى، ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء ،اضبط الترموستات الموجود أسفل السخان عند درجة الحرارة المناسبة من 50 لـ 60 درجة مئوية.

2-لا تترك السخان مفتوحًا بصفة مستمرة طوال اليوم؛ لأن الحرارة تفقد بالإشعاع؛ فتخفض درجة حرارة المياه وبالتالى يستمر السخان فى العمل أى يستهلك كهرباء أكثر.

3- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

