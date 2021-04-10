اليوم السابع
Ads
السبت، 10 أبريل 2021 12:25 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم

السبت، 10 أبريل 2021 11:15 ص
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.   
 
وفي برقيته بهذه المناسبة، أعرب رئيس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة، وبالأصالة عن نفسه، عن تقديم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي بحلول هذا الشهر الكريم، الذي اختصه الله سبحانه وتعالى وأنزل فيه القرآن الكريم، هاديا للبشرية كلها، وليضيء به طريق الحرية، والكرامة، والمساواة، والحياة الكريمة.    
 
وعبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن دعائه للمولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الرئيس بموفور الصحة، ودوام التوفيق والسداد في مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد تحت قيادته، وأن يحقق شعب مصر العظيم ما يصبو إليه من تقدم وازدهار، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والسلام والاستقرار. 
 
 

تهنئة رئيس الوزراء

الحكومة

مصطفى مدبولى

شهر رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس النواب مهنأ الرئيس السيسى بشهر رمضان: نؤيد ما يتحقق على أيديكم من إنجازات

السبت، 10 أبريل 2021 10:59 ص

الرئاسة فى أسبوع.. حفل عالمى للمومياوات ورسائل حاسمة حول سد النهضة.. الرئيس السيسى يستقبل ملوك وملكات مصر بمتحف الحضارة ويفتتح مجمع الوثائق المؤمّنة.. ويشدد: لا مساس بنقطة واحدة من مياهنا والخيارات كلها مفتوحة

الجمعة، 09 أبريل 2021 07:30 ص

رئيس الوزراء يلقى كلمة مصر نيابة عن الرئيس السيسى بالقمة الـ10 لمنظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى.. يؤكد: مصر تحرص على مواصلة النهج المشترك لمعالجة القضايا الاقتصادية والتحديات الناشئة

الخميس، 08 أبريل 2021 02:13 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة