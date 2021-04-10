رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس: الأمن المائى المصرى أمننا

قالت عبير موسى رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس ، إن الأمن المائى المصرى أمننا.. وسنلعب دورا مهما فى دعم الأمن المائى المصرى.. ولابد أن يكون هناك علاقات تعاون مع مصر لتوفير الأمن المائى فى المنطقة عموما، وتونس تعانى من الفقر المائى ولابد من إنهاء هذا".وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن موقف تونس من ليبيا واضح لرفض تدخل الدول الأجنبية واستخدام تونس لمكان لوجيستى لاستهداف ليبيا، لافتة: "نتبنى فكرة إنهاء الدواعش بالمنطقة وليبيا".وتابعت أن الشعب التونسى لديه وعى بما يحدث فى المنطقة ونتبنى فكر الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مواجهة التنظيمات الإرهابية، مؤكدة أن الجماعات الإرهابية يعانون مما يحدث من تغيير فى المنطقة لدحرهم نهائيا.ويزور الرئيس التونسى قيس سعيد مصر، فى واحدة من الزيارات المهمة التى يحتفى بها الجميع على المستويات الرسمية والشعبية، وذلك لما بين البلدين من تاريخ واحد يجمعهما فى كل خير، ومن ذلك ما حدث فى قصة السلام الوطنى التونسى.

واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بقصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين، كما تم عقد مؤتمر صحفى مشترك، كما استقبل الرئيس التونسى قيس سعيد اليوم السبت بمقر إقامته بقصر القبة ‏الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء‏‎.