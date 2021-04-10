حملة تموينية لمواجهة الغش التجاري في الأسواق بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت مديرية أمن الجيزة حملة تموينية، لضبط المتورطين في الاتجار بالسلع الغذائية مجهولة المصدر، والمنتجات المغشوشة، واستغلال إقبال المواطنين على الشراء قبل شهر رمضان.

وأسفرت الحملة التي استهدفت عدة أسواق ومحلات تجارية، عن تحرير 153 قضية غش تجاري، وحيازة منتجات مجهولة المصدر، ومغشوشة، بالإضافة إلى إنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.