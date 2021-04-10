اليوم السابع
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حملة تموينية لمواجهة الغش التجاري في الأسواق بالجيزة

السبت، 10 أبريل 2021 03:25 م
حملة تموينية لمواجهة الغش التجاري في الأسواق بالجيزة حملة تموينية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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شنت مديرية أمن الجيزة حملة تموينية، لضبط المتورطين في الاتجار بالسلع الغذائية مجهولة المصدر، والمنتجات المغشوشة، واستغلال إقبال المواطنين على الشراء قبل شهر رمضان.

 

وأسفرت الحملة التي استهدفت عدة أسواق ومحلات تجارية، عن تحرير 153 قضية غش تجاري، وحيازة منتجات مجهولة المصدر، ومغشوشة، بالإضافة إلى إنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

 


حملة تموينية

مباحث التموين

تموين الجيزة

غش تجاري

شهر رمضانذ

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