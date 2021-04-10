جورجيا تسجل 507 إصابات بكورونا والكونغو الديمقراطية ترصد 31 حالة جديدة

تبليسى أ ش أ

أعلنت السلطات الصحية فى جورجيا، اليوم السبت، تسجيل 507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة إنتر برس نيوز الجورجية على موقعها الإلكترونى باللغة الإنجليزية، أن العدد الإجمالى للمصابين ارتفع فى البلاد منذ بدء الجائحة إلى 287 ألفا و690 حالة.

وبلغت الحالات النشطة 7083 حالة، بينما تجاوز العدد الإجمالى للمتعافين من الفيروس الـ277 ألف شخص.

كما سجلت جورجيا 11 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع إجمالى عدد الوفيات فى البلاد إلى 3 آلاف و869 شخصا.

فيما سجلت الكونغو الديمقراطية 31 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 28 ألفا و542 إصابة.

ونقلت صحيفة "ديجتال كونغو" المحلية، اليوم السبت، عن وزارة الصحة الكونغولية إن إجمالى حالات الوفيات استقر عند 745 حالة بعد تسجيل صفر وفيات أمس، وبلغ إجمالى حالات التعافى 25 ألفا و841 حالة.. بينما بلغت حصيلة عدد الحالات النشطة 1956 حالة.