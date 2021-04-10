جهاز 15 مايو يفتتح عددا من مراكز الشباب داخل مشروعات الإسكان الاجتماعى بالمدينة

كتب أحمد حسن

كشف المهندس سيد همام، رئيس جهاز 15 مايو ، عن تفاصيل المشروعات الجديدة، المقرر افتتاحها خلال العام الجارى، واجمالى الاستثمارات التى ضخها جهاز المدينة فى مختلف المشروعات السكنية والمشروعات الخدمية.

وأكد أنه تم افتتاح عدد من مراكز الشباب داخل مشروعات الإسكان الاجتماعى، التى تم تنفيذها فى المدينة، وذلك لخدمة قاطنى وحدات هذه المشروعات، أبرزها افتتاح مركز شباب منطقة الأمل بالإسكان الاجتماعي، وكذلك الملعب الثلاثي بمنطقة الـ50 فدان.

وأشار إلى أنه يأتى ذلك استكمالا لمنظومة خدمات منطقه الإسكان الاجتماعى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى إنشاء مجتمع عمراني متكامل.

وأوضح أن الملعب يحتوى علي عدد من الملاعب الرياضية وحمامات السباحة وقاعه اجتماعات بصالات متعدده الأغراض خلاف الملعب الثلاثي، والذى يحتوى علي عدد من الأنشطة والخدمات علي أن تقوم وزارة الشباب والرياضة خلال الأيام القادمة بتشكيل مجلس الإدارة والإعلان عن شروط العضويات لخدمة المدينة عامة وسكان الإسكان الاجتماعى .