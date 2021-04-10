انتقادات لمذيع FOX NEWS لزعمه أن مقابلة هارى مع وينفرى ساهمت فى وفاة الأمير فيليب

كتبت شيماء عبد المنعم

تعرض مقدم برنامج على قناة "فوكس نيوز" لانتقادات شديدة بعد زعمه أن مقابلة الأمير هاري وميجان ماركل، مع الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفرى، ساهمت في وفاة الأمير فيليب، وأثار مقدم برنامج FOX NEWS برايان كيلميد، موجة غضب تجاهه، عندما ربط وفاة الأمير فيليب بالمقابلة الأكثر جدلا التي أجراها دوق ودوقة ساسكس مع أوبرا وينفري.



مقدم البرامج برايان كيلميد



ميجان ماركل والامير هاري في المقابلة

وقال كيلميد، خلال البرنامج الإخباري Fox & Friends: "هناك تقارير تفيد بأن فيليب كان غاضبًا بعد المقابلة وتداعيات المقابلة مع أوبرا وينفري، وبينما كان يحاول التعافي، تدهورت صحته"، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفتا "express" و "metro" البريطانيتان.

وأضاف: "قال بيرس مورجان في برنامجه الصباحي، جدك - موجها الحديث للأمير هارى - في المستشفى، وأنت تعلم أن صحته غير جيدة، فهل هذا هو الوقت الذي يمكنك الظهور في هذه المقابلة من الواضح أن ذلك أضاف إلى إجهاده ..جدك في المستشفى، أنت تعلم أنه لا يعيش بشكل جيد، هل هذا حقا هو الوقت المناسب لك لإجراء هذه المقابلة؟".



لقاء اوبرا بميجان ماركل والامير هاري

يذكر هنا أن مورجان استقال من برنامجه اليومي الصباحي Good Morning Britain على شاشة قناة ITV التلفزيونية البريطانية بعدما اتهم ماركل والأمير هاري بالكذب في مقابلتهما مع أوبرا وينفري.

وتوفي دوق إدنبرة بعد أربعة أسابيع في المستشفى وإجراء جراحة لحالة قلبية كانت موجودة يعاني منها مسبقًا، وأثناء وجوده في المستشفى ، بثت مقابلة هاري وميجان المفاجئة وهزت العائلة المالكة، وقتها تعرض دوق ودوقة ساسكس لانتقادات بسبب توقيت المقابلة من قبل مقدمي العروض مثل بيرس مورجان.