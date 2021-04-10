اليوم السابع.. قمة مصرية تونسية تتفق على حل الأزمة الليبية

تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: الرئيسان السيسى وقيس سعيد يبحثان التعاون فى الاقتصاد والتجارة وتبادل الاستثمار والأمن والمعلومات.. قمة مصرية تونسية تتفق على حل الأزمة الليبية.. الرئيس السيسى: قضية الأمن المائى المصرى جزء من الأمن القومى العربى.. إعلان عام 2021 – 2022 عاما للثقافة المصرية التونسية.. والرئيس قيس سعيد: لن نقبل أبدا المساس بالأمن المائى لمصر



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