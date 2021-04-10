اليوم السابع
Ads
السبت، 10 أبريل 2021 02:07 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المترو يناشد الركاب استمرار ارتداء الكمامات طوال شهر رمضان للوقاية من كورونا

السبت، 10 أبريل 2021 02:00 م
المترو يناشد الركاب استمرار ارتداء الكمامات طوال شهر رمضان للوقاية من كورونا مترو الأنفاق
كتب ـ رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ناشدت شركة المترو الركاب بالاستمرار في ارتداء الكمامات خلال دخول المحطات وطوال شهر رمضان للوقاية من كورونا، ولتجنب توقيع غرامات فورية عليهم، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
 
وتواصل شركة المترو التشديد على مداخل المحطات لمنع دخول أى راكب لا يرتدى كمامة مع القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات والقطارات، وتغريمهم بشكل فورى من قبل شرطة المترو، مع تحرير محاضر شرطة ضد الركاب الممتنعين عن الدفع الفورى للغرامة المقدرة بـ 50 جنيها.
 
واستمرت شركة المترو فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.
 
وأكدت شركة المترو، أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة من شباك الحجز مناشدة الركاب الاستمرار فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات  للوقاية من كورونا.

المترو

مترو الانفاق

كورونا

تعقيم المترو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة