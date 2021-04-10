اليوم السابع
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السبت، 10 أبريل 2021 04:30 م
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القبض على مسجل خطر متهم فى 23 قضية شروع فى قتل وسرقات بقنا

السبت، 10 أبريل 2021 04:02 م
القبض على مسجل خطر متهم فى 23 قضية شروع فى قتل وسرقات بقنا ضبط متهم - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط مسجل خطر بمركز دشنا شمالى محافظة قنا ، متهم فى 23 قضية ما بين الشروع فى قتل والسرقات.

تلقى اللواء محمد أبو المجد ، مدير أمن قنا، إخطارا، يفيد ضبط مسجل خطر متهم فى 23 قضية وبحوزته طبنجة و10 طلقات نارية .

وتبين من الفحص تمكن النقيب أحمد شحاتة ، معاون مباحث دشنا ، من ضبط " خالد . ض" ، 53 عاما، عاطل ، ومقيم بقرية العزازية بدشنا، سبق إتهامه فى 23 قضية ما بين شروع فى قتل وسلاح ومقاومه سلطات ومطلوب فى 3 قضايا ، بحوزته طبنجة و10 طلقات.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات

 

 


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