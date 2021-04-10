اليوم السابع
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التعليم العالى: تنفيذ مشروعات تطوير بجامعة المنصورة بتكلفة 837 مليون جنيه

السبت، 10 أبريل 2021 09:36 ص
التعليم العالى: تنفيذ مشروعات تطوير بجامعة المنصورة بتكلفة 837 مليون جنيه انفوجراف بالمشروعات التنفيذية لتطوير جامعة المنصورة
كتب ــ محمد صبحى

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استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة المنصورة،  وذلك في إطار متابعته للمشروعات التنفيذية لتطوير الجامعات الحكومية.
 
وأفاد التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، بأنه جار استكمال المراكز الطبية الثلاثة (مركز جراحة العظام – مركز طب وجراحة المخ والأعصاب – مركز أمراض التوليد والنساء) بمستشفيات الجامعة، والمركز التعليمي الطبي، الذي سيربط المركز بمبنى كلية الطب، والأعمال المدنية والمعمارية بمستشفى الباطنة التخصصي.
 
وأشار التقرير، إلى أنه سيتم بناء مبنى زراعة الكبد ومبنى البحوث الطبية، فيما تم الانتهاء من إنشاء الهيكل الخرساني لمعهد أبحاث الطاقة بمدينة جمصة.
 
وأوضح التقرير، أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة المنصورة تبلغ نحو (837 مليون جنيه). 
 
وأشاد وزير التعليم العالي بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة المنصورة، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.
 
وأكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا، وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.
 
جانب من اعمال تطوير جامعة المنصورة
جانب من اعمال تطوير جامعة المنصورة

الانشاءات الجديدة بجامعة المنصورة
الانشاءات الجديدة بجامعة المنصورة

أعمال تطوير جامعة المنصورة
أعمال تطوير جامعة المنصورة

انفوجراف بالمشروعات التنفيذية لتطوير جامعة المنصورة
انفوجراف بالمشروعات التنفيذية لتطوير جامعة المنصورة

 


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