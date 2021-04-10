اليوم السابع
Ads
السبت، 10 أبريل 2021 11:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأردن: لم نسجل حالات إنفلونزا هذا العام نتيجة ارتفاع عدد التطعيمات المضادة

السبت، 10 أبريل 2021 09:35 ص
الأردن: لم نسجل حالات إنفلونزا هذا العام نتيجة ارتفاع عدد التطعيمات المضادة الأردن فى زمن كورونا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مدير برنامج التطعيم الوطنى فى وزارة الصحة الأردنية كامل أبو سل أن هناك نسبة كبيرة من المصابين بفيروس كورونا، لا تظهر عليهم الأعراض أو تظهر بصورة خفيفة، بحسب " روسيا اليوم".

وقال في تصريحات للتلفزيون الأردني، إن "نحو 26% من المصابين لا تظهر عليهم أعراض أو تظهر عليهم أعراض خفيفة"، وأشار، إلى أنه "لم تسجل حالات إنفلونزا ورشح هذا العام نتيجة ارتفاع عدد التطعيمات المضادة وزيادة الالتزام بالوقاية الصحية، وانتشار فيروس كورونا".

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 6005 إصابات جديدة بفيروس كورونا المُستجد الثلاثاء الماضى ، ليرتفع إجمالى الإصابات فى عموم البلاد إلى 645 ألفا و449 إصابة.


وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بيترا)، أن 9130 حالة تماثلت للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 561 ألفًا و894 حالة، بالإضافة لتسجيل 100 وفاة وبذلك يبلغ إجمالي الوفيات 7383 حالة.


الأردن

كورونا

فيروس كورونا

عمان

حظر تجول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مفتي عام الأردن: تحري هلال شهر رمضان مساء الاثنين المقبل

الجمعة، 09 أبريل 2021 07:20 م

القوى العاملة: تحويل 7.3 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

الجمعة، 09 أبريل 2021 11:52 ص

الأردن: القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل من سوريا

الخميس، 08 أبريل 2021 02:24 م

ماذا حدث فى الأردن؟.. الملك عبد الله الثانى يكشف تفاصيل وأطراف الفتنة.. فيديو

الأربعاء، 07 أبريل 2021 11:00 م

العاهل الأردنى: الفتنة وئدت والأردن آمن ومستقر.. الملك عبد الله الثانى: الأمير حمزة التزم أمام الأسرة بالسير على نهج الآباء والأجداد.. نواجه التحديات متحدين.. والرئيس الأمريكى يؤكد تضامن بلاده التام مع المملكة

الأربعاء، 07 أبريل 2021 08:04 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة