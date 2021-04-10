الأردن: لم نسجل حالات إنفلونزا هذا العام نتيجة ارتفاع عدد التطعيمات المضادة

وكالات

أكد مدير برنامج التطعيم الوطنى فى وزارة الصحة الأردنية كامل أبو سل أن هناك نسبة كبيرة من المصابين بفيروس كورونا، لا تظهر عليهم الأعراض أو تظهر بصورة خفيفة، بحسب " روسيا اليوم".

وقال في تصريحات للتلفزيون الأردني، إن "نحو 26% من المصابين لا تظهر عليهم أعراض أو تظهر عليهم أعراض خفيفة"، وأشار، إلى أنه "لم تسجل حالات إنفلونزا ورشح هذا العام نتيجة ارتفاع عدد التطعيمات المضادة وزيادة الالتزام بالوقاية الصحية، وانتشار فيروس كورونا".

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 6005 إصابات جديدة بفيروس كورونا المُستجد الثلاثاء الماضى ، ليرتفع إجمالى الإصابات فى عموم البلاد إلى 645 ألفا و449 إصابة.



وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بيترا)، أن 9130 حالة تماثلت للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 561 ألفًا و894 حالة، بالإضافة لتسجيل 100 وفاة وبذلك يبلغ إجمالي الوفيات 7383 حالة.