اعرف قبل 3 أيام من رمضان أسعار البلح والتمر فى معرض أهلا رمضان.. فيديو

كتب أحمد حمادة

رصد اليوم السابع خلال جولة داخل معرض أهلا رمضان في محافظة الجيزة للتعرف على أسعار بلح رمضان قبل أقل من أسبوع من بداية الشهر المبارك، والتي تشهد إقبالا كبيرا خلال تلك الفترة، نظرا لأن البلح هو الوجبة الأساسية على مائدة الإفطار.

وتراوحت أسعار البلح داخل المعرض بين 10جنيهات و25 جنيها للكيلو بحد أقصى وذلك بعد الخصم الذي يتراوح بين 10-25 ٪ من سعر البلح الرسمي.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة افتتحوا معرض أهلا رمضان بشارع فيصل بالجيزة تحت اشراف المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والغرفة التجارية بالجيزة، وبحضور محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعادل رزين أمين عام الغرفة التجارية بالجيزة، ويقام المعرض على مساحة 2000 متر مربع وذلك بمشاركة أكثر من 80 عارض لمختلف السلع الرمضانية وبتخفيضات تصل إلى اكثر من 25٪ من السعر الرسمي .

وقال إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إن المعرض يقام بدعم الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم محمود العربي ويضم أقسام للخضروات والفاكهة ، واللحوم الحمراء ، الحاصلات الزراعية والبقوليات ، والدواجن ، وياميش رمضان ، مضيفا أن هذه السلع سيتم عرضها بأسعار مخفضة ستتراوح نسب الخصم فيها بين 15 – 25 % من السعر الرسمي للمنتج ، وذلك بالاتفاق مع العارضين.

وأضاف امبابي انه تم تخصيص مساحة داخل المعرض للمستثمرين اليمنيين الذين يمتلكون شركات مقيدة بغرفة الجيزة وذلك بالتنسيق مع السفارة اليمنية ممثلة في السفير الدكتور محمد علي مارم وبين مجلس ادارة الغرفة ومجلس الاعمال اليمني وذلك لجذب الاستثمارات اليمنية ورؤوس الاموال من اليمن الي محافظة الجيزة علي وجه الخصوص .

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ، إلى أن المواطنين سيمكنهم الاستفادة من هذه العروض بداية من يوم افتتاح المعرض حتى نهايته ، حيث سيستمر المعرض في تقديم الخدمات لمدة أسبوعين من الافتتاح .

وأضاف إمبابى أن فكرة إقامة المعرض تأتى من خلال الدور الذى تقوم به الغرفة بالتنسيق مع منتسبيها من التجار في إطار المشاركة المجتمعية لخدمة المواطنين بمحافظة الجيزة ، وذلك بناء علي توجيهات محافظ الجيزة اللواء احمد راشد الذي قدم كل الدعم لخروج المعرض بالشكل الذي يليق بالعاصمة الاقتصادية لمصر موضحا أن المعرض تشرف على تنظيمه غرفة الجيزة التجارية بالتعاون مع محافظة الجيزة ، وذلك برعاية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء احمد راشد محافظ الجيزة .