اليوم السابع
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إخماد حريق نشب داخل عقار سكنى فى القطامية

السبت، 10 أبريل 2021 09:38 م
إخماد حريق نشب داخل عقار سكنى فى القطامية ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، فى إخماد حريق نشب في شقتين سكنيتن بجوار الطريق الدائري بمنطقة القطامية دون وقوع أى إصابات. وقام رجال الإطفاء، بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى. وتمت السيطرة بالكامل على الحريق. 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكني بجوار الطريق الدائري بمنطقة القطامية، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة  بدفع 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق. 
 
وتم فرض كردون أمنى، بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتدادة وتمت عملية إخماد الحريق. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 

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