اليوم السابع
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إخلاء سبيل رئيس حى فى اتهامه بالشروع فى البناء المخالف بالدقى

السبت، 10 أبريل 2021 05:20 م
إخلاء سبيل رئيس حى فى اتهامه بالشروع فى البناء المخالف بالدقى بناء مخالف - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل رئيس أحد أحياء القاهرة، فى اتهامه بالشروع فى البناء المخالف بمنطقة الدقى، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.
 
 
تمكنت محافظة الجيزة من ضبط أحد رؤساء الأحياء بإحدى المحافظات المجاورة لقيامه بأعمال بناء مخالف بدون ترخيص بإحدي العقارات بحى الدقى.  
 
 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه لا تهاون في مواجهة مخالفات البناء وضبط المخالفين مهما بلغ حجم مخالفاتهم، لافتا إلى أنه تم ضبط المخالف لعرضه على النيابة المختصة وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، لافتا إلى أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باليقظة التامة في رصد مخالفات البناء، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
 

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