اليوم السابع
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أطفال ونساء يشاركون فى تنظيف باحات المسجد الأقصى استعدادا لشهر رمضان.. صور

السبت، 10 أبريل 2021 02:05 م
أطفال ونساء يشاركون فى تنظيف باحات المسجد الأقصى استعدادا لشهر رمضان.. صور أطفال يشاركون فى تنظيف ساحات المسجد الأقصى
كتب محمد تهامى زكى

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فى أجواء احتفالية سعيدة، شارك عشرات من المتطوعين فى فلسطين، منذ الصباح الباكر، اليوم السبت، فى تنظيف باحات ومرافق المسجد الأقصى، استعدادًا لشهر رمضان، الذى يهل بعد أيام قليلة.

تنظيف باحات المسجد الأقصى (2)
تنظيف باحات المسجد الأقصى

 

ووفقا لمواقع فلسطينية، فإن العديد من الأطفال والشباب والشيوخ والنساء، توافدوا منذ الصباح الباكر، على المسجد الأقصى، لتنظيف ساحاته، بكل فخر ونشاط وسعادة، قبل يومين من بداية الشهر الفضيل.

تنظيف باحات المسجد الأقصى (2)
تنظيف باحات المسجد الأقصى

 

ويأتى هذا بعد يومين من اقتحام عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن 86 مستوطنا متطرفا اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

تنظيف باحات المسجد الأقصى (3)
تنظيف باحات المسجد الأقصى

 

من جهته دعا مجلس الإفتاء الأعلى فى فلسطين أبناء القدس وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك أن يعمره، لتفويت الفرصة على المستوطنين المتطرفين، محذراً من تداعيات إصرار سلطات الاحتلال والمستوطنين على اقتحام الأقصى، بحجة الأعياد اليهودية وغيرها، حيث شهدت الفترة الأخيرة محاولاتهم إدخال "قربان" حى إلى داخل المسجد.

تنظيف باحات المسجد الأقصى (4)
تنظيف باحات المسجد الأقصى

 

تنظيف باحات المسجد الأقصى (4)
تنظيف باحات المسجد الأقصى

 

تنظيف باحات المسجد الأقصى (5)
تنظيف باحات المسجد الأقصى

 

تنظيف باحات المسجد الأقصى (1)
تنظيف باحات المسجد الأقصى

تنظيف باحات المسجد الأقصى (3)
تنظيف باحات المسجد الأقصى 

تنظيف باحات المسجد الأقصى (8)

 


المسجد الاقصى

تنظيف المسجدالاقصى

باحات المسجد الاقصى

فلسطين

القدس

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