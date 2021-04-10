أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‏‎‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلو

-البطاطس 4.5 جنيه .

-البصل الأبيض 4.5 جنيهات.

-البصل الأحمر بـ 6.5جنيهات.

-الكوسة بـ 9.5 جنيهات.

-الجزر بـ5 جنيهات.

- الخيار بـ 7.5 جنيهات.

والجوافة بـ 10 جنيهات.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات.

-الفلفل الرومى بـ 10 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض بـ9 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 10جنيهات.

-الفلفل الألوان 30 .

-الليمون بـ 25 جنيها.

-الفاصوليا الخضراء بـ 14 جنيها.

-التفاح السكرى بـ26 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 9 جنيه.

-اليوسفى بـ 9.5جنيهات.

‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى بـ 26جنيها.

- البسلة بـ 8جنيهات.

-البرتقال البلدى بـ 5 جنيه.