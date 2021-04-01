اليوم السابع
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7.5 مليار جنيه حجم استثمارات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" نهاية 2020

الخميس، 01 أبريل 2021 11:49 ص
7.5 مليار جنيه حجم استثمارات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" نهاية 2020 حياه كريمه
كتبت أسماء أمين

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كشفت وزاره التخظيط والتنمية الاقتصادية أن حجم الاستثمارات خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بلغ 7.5 مليار جنيه نهاية 2020 . 
 
وأوضحت وزارة التخطيط فى تقرير حديث لها أن تم البدء بالمرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة مطلع العام المالي 2019/2020 ، لتغطي أفقر 143 قرية تلاها تغطية أفقر 232 قرية في عام 20/2021 حيث تم تغطية 375 قرية بعدد مستفيدين يتعدى 4.7 مليون مواطن.
 
وأكد التقرير أن مبادرة حياة كريمة حققت انجازات في مرحلتها الأولى لتساهم في خفض معدلات الفقر للمرة الأولى في تاريخ مصر.
 
وأشار التقرير إلى أن القيادة السياسية أطلقت المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة بنهاية ديسمبر 2020، لزيادة حجم التدخلات وزيادة التغطية السكانية ليتم استهداف قرى 51 مركز بعدد مستفيدين يشكل 17% من سكان مصر وذلك خلال عام 21/2022.
 
 

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